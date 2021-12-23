希臘擬推口罩強制令 取消慶祝活動防疫情傳播

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（中央社雅典23日綜合外電報導）希臘衛生當局今天表示，為限制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播，在耶誕節和新年假期期間，民眾不論在室內或室外都須佩戴口罩，且禁止舉辦公共慶祝活動。

這些規定將自24日早上生效。政府還將要求搭乘大眾運輸工具，或前往超市購物的民眾佩戴2層、或有高防護力的口罩。當局也「強烈建議」外國遊客在入境後數天內，進行2次PCR檢測。

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）指出，所有慶祝耶誕節和新年的公眾活動都已取消。他也敦促入境旅客在抵達後的第2天和第4天進行PCR檢測。

普萊弗里斯告訴記者，「節日期間民眾流動性很大，戶外也有大量群眾聚集。」

因此，「自格林威治標準時間24日4時起…所有室內和室外區域都將強制佩戴口罩」，這項措施將至少持續到明年1月2日。

他並表示，未來數天將宣布1月3日之後的娛樂、運動和遠距工作防疫限制。

儘管截至目前，希臘當局已替民眾接種逾1650萬劑疫苗，其中包括近300萬劑追加劑，但當局仍難以說服60歲以上長者施打疫苗。

為此，政府祭出每月罰款100歐元的措施，試圖說服國內長者在明年1月中旬之前至少接種1劑疫苗。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1101223