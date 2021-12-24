東奧延期選手村改裝住宅延遲交屋 買家怒提告

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（中央社東京24日綜合外電報導）2020東京奧運因疫情延期1年，選手村賽後改裝成住宅出售也延遲交屋，但29名買主不滿建商未說明也未道歉，憤而聯合提告，要求準時2023年交屋，或支付延遲賠償金8000萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，位於東京晴海的選手村，在東京奧運暨帕運落幕後改裝為住宅出售，原本預計2023年3月交屋，但因東奧延期1年，東京都租借建物當選手村的期間隨之延長，預料將比原訂日期延後1年交屋。

但買主對此感到不滿，認為東奧延期的狀況下，建商等賣方企業沒有義務配合延長提供建物當選手村，也沒看到企業努力想準時交屋；29名買主今天聯合向東京地方法院提訴，控告出售選手村的10家企業，要求照原定計畫如期在2023年3月交屋，延遲交屋時應支付賠償金共約8000萬日圓。

原告中一名50多歲的男性買主說，他為了買這棟房子，把原來的住宅出售並貸款來付款，現在租房子居住，若延遲交屋會導致他的租金支出變多。他去看了施工中的選手村，看起來並沒有在努力縮短工期，而且也沒有對買家說明或道歉，他感到很失望與憤怒。

買方的辯護律師、同時也是買主之一的轟木博信指出，東京都延長選手村租期向賣方企業多付了41億日圓租金，結果東奧延期的政治決定，只單方面的由買主來承擔影響後果，至今都沒有能讓人接受的說明或提出補償方案。

賣家企業方面，負責媒體業務的三井不動產對此表示，尚未收到訴狀，因還沒有確認內容，無法回應。

共同社報導，選手村計畫改裝為4145戶住宅出售，2019年已售出940戶，原定2023年3月交屋。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101224