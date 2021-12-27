東京新增確診35例 憂Omicron闢180處免費篩檢站

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診35例，比上週一多了24例；為因應民眾對變異株Omicron的憂慮，東京都內的免費檢驗站擴增到約180處。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診35例，比上週一多了24例，且是連續10天新增病例數比上週同一天增加。

35例確診者中，有近一半的16例已接種2劑疫苗。

目前的重症患者與昨天一樣為2例，今天沒有新增死亡病例。

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東京都在本月24日首度確認出現傳染途徑不明的社區傳播Omicron確診者，東京都從25日起由部分民間檢驗機關提供免費檢驗服務，有意願者即可接受檢驗，對象包括沒有症狀但擔憂是否染疫的民眾。

這項免費檢驗服務今天擴大到藥局等共約180個據點，每天共可檢驗約3萬件，可選擇要用抗原檢驗或核酸檢驗（PCR），抗原檢驗約10分鐘可得知結果，PCR結果則會盡量在當天出爐。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101227