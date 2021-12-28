澳洲單日確診再創新高 Omicron擾亂經濟重新開放

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診數今天再度創新高，高傳染性Omicron變異株的疫情爆發，擾亂澳洲經濟重新開放進度，各州領導人則爭論邊界管制問題。

根據路透社統計各州染疫數據，澳洲今天通報新增1萬269例確診，再度超過前一天的史上最高紀錄。而在Omicron肆虐之際，澳洲正努力因應原本有意重新開放的計畫。

此外，澳洲南澳州（South Australia）持續經歷一波疫情爆發，還尚未通報最新的確診數據。

澳洲今天另新增5起染疫死亡病例，自疫情流行以來，死亡總計僅2200多例。但澳洲當局並未說明新的死亡病例是否和Omicron有關。

醫學專家表示，Omicron比以前的變異株更具傳染性，但毒性更弱。

澳洲近2年斷斷續續實施防疫封鎖後，正在進行經濟永久重新開放的計畫，卻出現Omicron開始傳播。

儘管16歲以上澳洲人的疫苗接種率超過90%，但隨著病例數增加，澳洲各州領導人已經恢復一些遏制疫情措施，例如在公共場所強制戴口罩和掃描QR Code才能進入。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1101228