俄國法院關閉著名人權團體 國際批壓制言論自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯最高法院今天下令關閉國內最著名的人權團體「紀念」（Memorial），引發國際撻伐；該團體記錄了蘇聯史達林時期的整肅行徑，也象徵著後蘇聯民主化。

法官娜沙羅娃（Alla Nazarova）下令關閉「紀念」的核心架構「紀念國際」（Memorial International），理由是該組織違反「外國代理人」（foreign agent）規定，未依法在所有出版物上註明自己是外國代理人。

「紀念」於1989年由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立，是由各地登記機構組成的鬆散架構；位於首都莫斯科的「紀念國際」負責維護這個網絡的龐大檔案，並擔負協調工作。

法新社報導，關閉「紀念」核心架構「紀念國際」的這項裁決出爐，距離總統蒲亭（Vladimir Putin）頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）入獄、維權團體和獨立媒體也遭到歷史性打壓已經一年。

裁決出爐後，「紀念」支持者在法庭上高喊「恥辱！恥辱！」。

法院這項裁決引發國際強烈撻伐，美國駐莫斯科大使蘇利文（John Sullivan）稱之為「公然悲慘地企圖壓制言論自由並抹煞歷史」。

據路透社報導，美國國務院今天也對俄國法院關閉「紀念」一事予以譴責，也擔心俄國持續要關閉「紀念」的姊妺組織「紀念人權中心」（Memorial Human Rights Center）。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體表示：「我們呼籲俄國當局停止騷擾獨立聲音和人權捍衛者，我們也與因為行使言論自由、結社與和平集會權利而成為壓制目標的人團結一心。」

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，「紀念國際」的瓦解對俄羅斯來說是「嚴重損失」，還說這項決定讓人對往後的歷史研究及人權捍衛「深感憂心」。

德國稱法院的這項決定「讓人完全無法理解」，還說這項決定違反保護基本公民權利的國際義務。

德國外交部發言人透過電子郵件發表聲明，稱「此一決定讓我們極度憂心，尤其是它奪走了壓迫和鎮壓受害者的聲音」。

歐洲理事會（Council of Europe）秘書長布瑞克（Marija Pejcinovic Buric）也表示，這個「毀滅性的消息」意味著俄國似乎「進一步遠離我們共同的歐洲標準與價值觀」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101229