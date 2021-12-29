蘇丹黃金礦坑崩塌 至少38死多人受傷

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（中央社開羅28日綜合外電報導）蘇丹當局表示，西柯多方省（West Kordofan）一個已關閉的金礦場今天發生礦坑崩塌事故，至少造成38人死亡及多人受傷。

美聯社報導，蘇丹國營礦業資源公司（Sudanese Mineral Resources Limited Company）聲明表示，事故地點在首都喀土木（Khartoum）南方700公里的富查（Fuja）村落。並說有一些人受傷，但未指出詳細人數。

當地媒體報導，達沙雅（Darsaya）礦場多個礦井崩斷，除了38人喪生，另外至少有8人受傷，已送往當地一家醫院。

路透社則報導死亡人數至少31人，礦業公司主管說目前僅1人生還。

礦業資源公司在社群網站臉書（Facebook）張貼的照片顯示，村民聚集在事故地點，現場至少兩台挖土機正在挖崛，試圖尋找可能的生還者與罹難者遺體。

礦業資源公司表示，出事礦場已廢棄停產，但在守衛的安全部隊離開此區後，礦工們回來挖礦。公司並未說明這座礦場是在何時停工。

礦業資源公司在聲明中籲請軍隊駐守此礦場，以防有人私挖。公司也呼籲地方社區居民協助行動，以恢復當地的礦業活動。此一礦區是在2019年停止營運。

蘇丹為世界主要黃金生產國，全國各地有無數個礦區。根據官方數字，2020年蘇丹金礦產量達36.6公噸，排名非洲第二。

在黃金走私指控下，蘇丹臨時政府過去兩年已開始管理礦業。

蘇丹各地金礦礦坑崩塌事件頻傳，礦場安全標準並未廣泛執行。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101229