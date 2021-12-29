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沉睡海底80年 希臘潛水夫發現義大利二戰潛艦殘骸

2021/12/29 19:19（12/29 21:02 更新）
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希臘潛水夫托克塔里德斯和其團隊上個月發現了80年前一艘義大利潛艦的殘骸。（圖取自facebook.com/kostas.thoctarides）
希臘潛水夫托克塔里德斯和其團隊上個月發現了80年前一艘義大利潛艦的殘骸。（圖取自facebook.com/kostas.thoctarides）
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（中央社雅典29日綜合外電報導）希臘潛水夫發現了80年前一艘義大利潛艦的殘骸，這艘潛艦二戰時期在 愛琴海遭英國皇家海軍托貝號(HMS Torbay)潛艦發射魚雷擊沉。

希臘最知名的潛水夫之一托克塔里德斯（Kostas Thoctarides）和其團隊上個月使用遙控潛水器超級阿基里斯（Super Achilles），在米科諾斯島（Mykonos）南方海面下103公尺深處，發現1941年7月5日沉沒的義大利潛艦詹提納號（Jantina）。詹提納號當年從希臘的萊羅斯島（Leros）啟程，船上有48名水手。

托克塔里德斯告訴路透社：「海軍歷史就像是拼圖一樣，而這就是其中一塊拼圖。兩艘潛艦之間發生衝突，是罕見的海軍事件。」

托克塔里德斯表示，透過義大利海軍歷史辦公室（Naval History Office）的紀錄，確認了這艘潛艦就是詹提納號。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101229

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