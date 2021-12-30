緬甸平安夜大屠殺至少35死 聯合國安理會譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約29日綜合外電報導）緬甸東部克耶邦上週在平安夜發生大屠殺，造成至少35人死亡，包括兩名「拯救兒童基金會」員工。此案據信是緬甸軍政府部隊犯下，聯合國安全理事會今天發表聲明譴責。

緬甸軍方今年2月推翻民選政府接管政權後，克耶邦（Kayah State）追求自由民主的的反抗軍一直在與軍方作戰。

法新社報導，安理會今晚發布聲明，「強調確保對此行徑究責的必要性」。安理會也呼籲「立即停止所有暴力，強調尊重人權與確保公民安全的重要性」。

聯合國安理會在聲明中說，「至少有35人」在攻擊中遭殺害，包括4名兒童與兩名「拯救兒童基金會」（Save the Children）員工。

聯合國安理會也「強調必須讓所有有需要的人安全且暢通無阻地取得人道物資，並向人道與醫療人員提供全面保護、安全與保障」。

反軍政府的戰士說，攻擊過後，他們在克耶邦一條公路上發現30多具焦屍，包括婦孺在內。

拯救兒童基金會有兩名工作人員失聯，基金會證實死者中包含這兩人。

事件發生後，華府再度呼籲對緬甸軍政府實施武器禁運。

緬甸2月發生政變後陷入混亂，根據當地監督團體，已有1300多人死於安全部隊的鎮壓行動中。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101230