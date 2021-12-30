日本研議潛艦加裝長程巡弋飛彈 可攻擊敵方基地

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府研議在海上自衛隊的潛艦加裝可攻擊地面目標的國產長程巡弋飛彈，一旦日本遭到攻擊，就可從海中發射飛彈、破壞敵方基地作為反擊，成為具體的「攻擊敵方基地能力」。

日本讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露上述內容，預料海自潛艦將於2020年代後期配備長程巡弋飛彈；若難以被察覺的日本潛艦具有反擊能力，將可提高嚇阻力，降低敵方攻擊日本的想法。

報導說，日本首相岸田文雄宣示將於2022年底修訂的安保基本方針「國家安全保障戰略」，目標是其中明文記載日本將保有攻擊敵方基地的能力（敵基地攻擊能力），屆時潛艦發射型飛彈將成為有力的反擊手段之一。

目前研議在海自潛艦上加裝的飛彈，是以陸上自衛隊「12式陸基反艦飛彈」（12式地對艦誘導彈）為基礎開發的距外飛彈（stand-off missile），射程約1000公里，可從敵方射程外反擊，預料將來也可應用於攻擊敵方基地。

報導指出，中國現在具有許多射程包含日本在內的彈道飛彈，且近年中國艦隊在日本周遭海域、東海與南海等處活動趨於頻繁，軍事挑釁越來越明顯；北韓也正在開發核武與飛彈。

對於想要侵略日本的國家而言，即使藉由先制攻擊對日本自衛隊的戰機與海上艦隊造成嚴重打擊，但若不知在何處的潛艦仍具有反擊的可能性，將難以對日本下手。

日本的服役中的潛艦有21艘，續航與匿蹤性能等在全球都居於領先地位，日本政府盼活用潛艦能力，藉由彈道飛彈的攻擊能力與艦隊等，防止日本的離島遭到他國侵略。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101230