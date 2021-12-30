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塔斯社：最新S-550成軍 能攔極音速武器

2021/12/30 15:57
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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯的塔斯社（TASS）報導，俄軍新銳的S-550防空系統通過測試並已開始服役。據稱S-550能攔截超高空的太空航機與飛彈，甚至還能對付極音速武器。

塔斯社引述接近俄國國防部的消息人士指出，S-550是嶄新的機動戰略飛彈防禦系統，能打擊太空航機、洲際彈道飛彈彈頭乃至極音速目標，全球還沒有堪比擬的類似裝備。

消息人士稱「S-550防空系統已成功通過國家測試，第一支作戰旅已擔任戰備執勤」。

俄軍目前由鎧甲（Pantsir）彈砲合一系統負責低空，S-350、S-400、S-500等遠程防空系統依序構建多層次防空體系。S-550則是整體防空與反飛彈的最新成員。

報導指出，S-550的研發極其保密，外界直到今年11月初才知道它的存在。

俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）11月初在一個由俄國總統蒲亭主持的小組上，宣布S-550已入列軍方。之後軍工巨擘的俄羅斯技術國家集團（Rostec）負責人切梅佐夫（Sergey Chemizov）表示，S-550在偵測區域和射程上，都遠勝前輩系統。（譯者：陳亦偉）1101230

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