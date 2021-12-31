日本沖繩確診病例倍增 不排除提升防疫警戒等級

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本沖繩縣政府昨天公布單日新增50起COVID-19病例，是上週四（23日）的兩倍，也是繼9月30日以來，時隔91天單日新增再度來到50例，沖繩縣政府不排除提升防疫警戒等級因應。

日本琉球新報報導，截至昨天為止，沖繩縣內有可能感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的病例增加21例，總計36例。

沖繩縣知事玉城鄧尼昨天在臨時記者會上，表達Omicron變異株已開始在縣內社區傳播的理解；他還說，如果疫情持續擴散，預料將提升防疫警戒等級。

玉城表示，一旦新年期間發生大流行，就有可能祭出限制民眾自由行動的措施，他再度呼籲民眾在新年期間徹底做好防疫對策。

玉城呼籲民眾盡可能待在家中與家人度過新年，避免外出參加長時間或人數多的餐會。

沖繩縣的防疫警戒等級目前為最低的第一級，但如果疫情持續擴大，明年初將提升到第2級甚至第3級；第2級開始就有可能祭出限制行動的措施。

截至29日止，沖繩縣轄內已有20人確診感染Omicron變異株；至於有可能感染Omicron變異株、正在進行基因分析的病例數，到昨天為止總計36例。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1101231