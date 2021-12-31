菲律賓確診數成倍飆高 女子隔離外出恐感染15人

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菲律賓COVID-19單日確診數和陽性率連日來幾乎以倍數飆高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電）菲律賓COVID-19單日確診數和陽性率連日來幾乎以倍數飆高，又傳出一名自美國抵菲的女子隔離期間竟離開旅館，外出與朋友聚會，約15人恐因此染疫，引發菲國網友聲討。

菲律賓今天通報新增2961例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診、132人不治，累計確診病例達284萬3979例、5萬1504人病逝，陽性率自一週前的1.4%大幅攀升到10.3%。

值得注意的是，耶誕假期剛結束不久，菲國28日通報確診數僅421例，29日到今天染疫人數就以倍數飆高，分別為889、1623和2961例，醫院也傳出COVID-19就診病患增加，引發疫情可能再度失控的憂慮。

ABS-CBN新聞網報導，菲國內政部長安約（Eduardo Año）昨天接受電台訪問時說，自美國抵達菲律賓的一名蔡姓女子（Gwyneth Chua）在隔離期間離開防疫旅館，到一家餐廳用餐。這名女子後來確診COVID-19。

安約說：「問題是跟她共進晚餐和酒吧裡的人已確診COVID-19。約15人確診。」

他表示：「我希望這不是Omicron病例，因為這種變異株傳播力真的很強。他們應接受檢測（是否感染Omicron）。」

安約說，跟這名女子一起聚會的人已確診，他們之中有許多人出現症狀，但目前無法確認這名女子是否感染Omicron。

他表示，這名女子目前在另一家防疫旅館隔離。她必須要對違反防疫規定的行為負責。

據報導，菲律賓觀光部已行文女子隔離期間所住的「馬卡蒂成功酒店」（Berjaya Makati Hotel），要求說明這名女子為何可以擅自離開防疫旅館。

這封公文寫道：「觀光部得知，馬卡蒂成功酒店的住客Gwyneth Anne Chua女士在強制隔離期間，據稱離開你們的旅館，於2021年12月23日在馬卡蒂市波博拉希恩區（Poblacion）的一間酒吧被目擊。」

菲國觀光部表示，住客若在報告與公眾有關的疾病時「刻意提供錯誤資訊及不合作」，依法旅館應負責。

根據觀光部資訊，這名女子22日入住馬卡蒂成功酒店，23日透過社群網站被發現現身聚會中，之後於27日確診。

這名女子違反隔離規定的消息使她的名字頓時成為熱門搜索詞。

一則獲得3萬多名網友按讚的推文寫道，這起事件「是富人跟特權階級覺得他們凌駕所有人和一切之上（所以可以不遵守規定）」。另一名網友說，如果這次事件導致菲律賓再度封城，大家最好追究這名女子的責任。（編輯：黃自強）1101231