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岸田文雄
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日相岸田新年談話 應對Omicron需做最壞打算

2022/1/1 13:03
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天發表新年感想時說，面對Omicron必須假設最壞的狀況，非常慎重因應。他也表達要實現自己所提出的「新資本主義」。

日本TBS電視台報導，岸田說上任以來首要之務就是對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並強調今年面對Omicron變異株必須用「假設最壞的狀況，非常慎重地因應」態度來面對。

他也談到未來戰勝疫情後的首要目標就是振興日本經濟，表達出實現自己所提出的「新資本主義」的想法。

外交方面，岸田說今年是啟動正式領袖外交的一年；有關修憲，他表達出在深化國會辯論同時，喚起國民討論的決心。

時事通信社報導，面對上任首相後第一個新年假期，岸田昨天離開首相公邸，跟家人下榻東京都內飯店。

岸田的新年假期只有兩天，除今天出席在皇居舉行的「新年祝賀之儀」，沒有安排其他公務行程，到2日前都會跟妻子裕子等家人安靜度過。

岸田昨天在公邸與內閣官房長官松野博一等人，商議因應Omicron疫情；昨晚跟家人在東京都內的壽喜燒店吃年夜飯。

岸田原本在年假期間安排回老家廣島市過年，但因為日本各地接連爆發Omicron社區傳播，讓他不得不取消返鄉行程。

面對疫情，岸田呼籲民眾慎重檢討今年過年要不要返鄉或外出旅遊，所以他自己在兩天假期中只會待在東京都。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110101

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