里約熱內盧低調迎新年 垃圾量意外銳減5成

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（中央社里約熱內盧1日綜合外電報導）巴西里約熱內盧今年低調舉辦新年慶祝活動，在疫情與陰雨天氣雙重夾擊下，知名的柯帕加巴納（Copacabana）海灘人潮不再，卻也因此得到意外收穫：垃圾量銳減5成。

負責柯帕加巴納市清潔工作的COMLURB表示，跨年期間清出320公噸垃圾，較2018至2020年每年平均724.2公噸大減，甚至不到其一半。

COMLURB表示，跨年清出的垃圾之中，有167公噸來自欣賞柯帕加巴納海灘16分鐘煙火秀的遊客，少於疫情前平均的340.6公噸。

COMLURB負責人羅培斯（Flavio Lopes）表示：「海灘和海邊恢復清潔的速度會比過去快很多」近5000名清潔人員今天上午9時前已完成垃圾清運。

去年因疫情取消世界知名的迎新年慶祝活動後，里約熱內盧今年低調恢復慶典，鼓勵民眾在自家附近慶祝，音樂會停止舉辦，公共運輸也暫停服務。

Omicron變異株造成人心惶惶，加上天氣陰雨，2年前曾湧入破紀錄300萬人的柯帕加巴納海灘今年遊客寥寥可數。

巴西染疫死亡人數逼近62萬，僅次於美國。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110102