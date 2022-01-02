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新墨西哥州纜車故障 21人吊在半空中跨年

2022/1/2 17:26
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（中央社新墨西哥州伯納利歐郡2日綜合外電報導）在2021年最後一夜，美國新墨西哥州桑迪亞山頂纜車因電纜結冰發生故障，載有21名員工的2部纜車就這樣吊在高空動彈不得，所幸度過驚險跨年夜後，他們於隔日全數獲救。

美聯社引述新墨西哥州伯納利歐郡（Bernalillo County）消防部門發言人阿格拉斯（Robert Arguellas）說法報導，這21人都是桑迪亞山頂纜車（Sandia Peak Aerial Tramway）公司及山頂餐廳的員工，其中20人下班後共乘1台纜車準備下山返家，另有1人獨自搭乘纜車前往山頂，準備值夜班，結果全部卡在半空中。

救援人員接獲通報後，於1月1日凌晨步行至20人纜車下方，接著攀爬支柱向受困者提供毛毯等物資，並花費數小時利用繩索等工具讓他們垂降26公尺到達地面，最後由直升機分批載運下山。

至於另個僅有1人受困的車廂，因高度過高，因此只能讓車廂慢慢下降到救援點，再用繩索輔助受困者垂降至地面。

阿格拉斯說，纜車車廂內有暖氣系統，這21人都沒受傷，只是歷經意外後，有些疲憊、沮喪。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110102

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