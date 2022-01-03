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防Omicron 佛奇：擬要求無症狀者採陰才可解隔

2022/1/3 13:03
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮首席防疫專家佛奇今天說，由於美國各地COVID-19變異株Omicron病例激增，聯邦衛生官員正考慮新增方針，要求無症狀感染者除須隔離5天，病毒檢測也需陰性才能解除隔離。

美聯社報導，佛奇（Anthony Fauci）表示，上週更新的防疫建議遭遇「反彈」之後，疾病管制暨預防中心（CDC）考慮在指導方針中新增病毒抗原檢測陰性規定。

根據去年12月27日發布的指導方針，染疫者若不再出現症狀或未發燒，隔離期即從原本的10天縮短至5天，之後5天則須在周圍有人時戴上口罩。

但不少衛生專家批評說，上述方針未將病毒抗原檢測陰性納入解隔離的要件。

佛奇說：「有些人擔心我們為何不要求隔離5天的人接受採檢。」「重新評估後，或許會將採檢列入選項，未來幾天我想CDC或許會再表示意見。」

佛奇表示，「我們正處於確診病例驟增及持續增加的階段」，「我們看到的案例激增真的前所未見，住院人數也變多了」。

佛奇表示，擔心Omicron壓垮醫療照護體系，導致其他必要服務「大亂」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110103

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