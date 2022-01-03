美媒：憂心中俄威脅 美國核武政策改變可能性減低

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美聯社指出，美國總統拜登上台後，曾宣示要減少對核武的依賴，並避免核武先制攻擊，但中國再提可能武力犯台，俄羅斯對烏克蘭威脅日增，使得美國核武政策改變的可能性減低。

美聯社報導，拜登近一年前入主白宮時，似乎預示美國核武政策將出現歷史性轉變，將降低對核武的依賴，且可能減少核武數量，甚至可能承諾美國永遠「不率先動用」核武。

然而後來中國暴露出擴大核武庫的企圖，並且談及對台灣發動戰爭的可能性，而俄國也顯露出可能準備侵略烏克蘭的跡象。美聯社分析，按照現今情況，美國核武政策出現重大轉變的可能性似乎減少許多，儘管拜登可能堅持進行某些調整，但對川普政府政策做出歷史性改變的動能似乎已陷入停滯。

美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）去年6月曾表示，影響美國核武政策前景的不僅是中國的核武野心，還有美國的歐洲盟友對俄國國防及核武政策感受到的「十足焦慮」。

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卡爾去年6月23日在「卡內基國際和平基金會」（CEIP）贊助的核子政策研討會上提及，就核子問題而言，俄國顯然是最大威脅，但中國就緊隨其後，北京渴望在數量及質量上擴大核武庫。

裁減核武倡議組織「犁頭基金會」（Ploughshares Fund）政策主任科林納（Tom Z. Collina）則指出，拜登對核武政策的評估因為中俄問題而複雜化，但這不應阻止他採取行動降低核武風險。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110103