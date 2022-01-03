中寮鐵路通車滿月 寮國官員：營運23年始獲利

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）中寮鐵路通車滿月，寮國計畫投資部官員奧塔克歐日前表示，中寮鐵路預計要營運23年才會開始獲利。

寮國時報（Laotian Times）報導，寮國計畫投資部投資促進司司長奧塔克歐（Outakeo Keodouangsinh）近日受訪時作上述表示，且這項計畫經費60%是向中國進出口銀行貸款。

中寮鐵路計畫耗資超過59億美元，中寮鐵路合資公司獲准特許經營50年。

奧塔克歐說明，中寮鐵路公司將承擔維修費用等風險，一旦50年特許經營期滿就會移交寮國政府。

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新華社報導指出，中寮鐵路北起中國雲南昆明，南至寮國首都永珍，是第一條採用中國標準、中寮合作建設營運，並與中國鐵路網直接聯通的境外鐵路，全長1035公里。通車後，昆明到永珍10小時可達。

中寮鐵路去年12月3日通車，當時有外媒報導，這項工程為促進區域互聯、振興寮國經濟帶來希望；但也有專家質疑能否真正造福廣袤的寮國農村地區，與此同時也存在寮國債務等問題的隱憂。（編輯：陳惠珍）1110103