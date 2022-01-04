拜登補助小農 批包裝業巨擘壟斷導致肉價攀升

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）為了抗衡肉品包裝巨擘，美國總統拜登今天向國內自耕農提供10億美元（約新台幣279億元）補助。他指控肉品包裝巨擘形成獨占事業，排擠規模較小的競爭者。

法新社報導，拜登與自耕農和肉品生產商舉行視訊會議時說：「我們來到這裡是要談論加強競爭性，壓低成本。」

拜登稱肉品業是「教科書範例」，有太多市場權力掌控在少數人手上。他表示：「4大企業控制了超過一半的牛肉、豬肉與家禽市場。」

他說：「沒有競爭的資本主義不是資本主義，這是剝削。這是我們在肉品與家禽市場看到的情況。」

白宮公布一項補助方案，其中包括3億7500萬美元的補助金，將用來支持獨立肉品加工計畫，以及2億7500萬美元的貸款，以向規模較小的企業提供優惠利率。

拜登是在司法部長與農業部長陪同下召開會議，他們認為跨國肉品包裝企業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，趁著經濟低迷時向消費者敲竹槓。企業與一些經濟學家就此議題爭論不休。

美國人喜愛的牛排與漢堡等物品價格上漲，成為通貨膨脹升溫壓力來源之一，這種現象重挫拜登政績，讓本可在後疫情時代逐漸健康復甦的經濟蒙上陰影。

美國11月的通貨膨脹率達6.8%，為自1982年以來最大增幅；11月的牛肉價格上漲20.9%，豬肉價格漲16.8%，漢堡價格漲13.9%。

美國通貨膨脹率上升，部分是因為全球經濟龐大的供應鏈中斷，各行各業從全球低迷經濟中復甦的步調不同，加上需求遠大於供應。

拜登的批評者聲稱，拜登大幅增加政府支出，進一步加劇通貨膨脹；他所屬的民主黨則認為，支出計畫讓美國經濟免於嚴重受損。

跟漲至驚人新高的汽油價格一樣，肉品價格上漲也是政治敏感話題。

白宮說：「我們過度依賴少數肉品加工巨擘，只會讓我們變得更脆弱，只要這些企業的營運中斷，我們的食物系統就會受到影響。」

但美國全國商會（US Chamber of Commerce）高層布萊德雷（Neil Bradley）說，肉品包裝業的合併已經持續了好幾年，肉品價格沒有因此上升。

他說：「導致肉品價格攀升的因素包括需求增加、與COVID-19有關的供應鏈中斷問題，以及輸入成本增加，尤其是能源與勞動成本上升。」

他預測，這項白宮政策「很可能會導致供應進一步緊縮，導致價格上漲得更嚴重」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110104