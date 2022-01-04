Omicron蔓延確診增 荷蘭學校下週仍如期開學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙3日綜合外電報導）Omicron變異株肆虐，荷蘭COVID-19感染率攀升，但荷蘭政府今天仍宣布，在放完比往年還長的耶誕假期後，學校將如期在下週恢復上課。

為了遏阻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力的Omicron變異株蔓延，荷蘭上個月19日實施歐洲數一數二嚴格的防疫措施，命令學校停止上課3週，並關閉所有非必要商店、文化與娛樂場所直到這個月14日。

法新社報導，荷蘭教育部引述疫情管控團隊說法表示：「重新開放是負責任的行為。」

荷蘭教育部又說，中小學將在1月10日恢復上課，但高等教育機構僅能開設線上課程，「原因是這個年齡層的感染病例攀升」。

荷蘭政府下週將再度評估疫情，屆時17歲以下青少年可再度獲准在戶外運動到晚間8時。

荷蘭國家公共衛生研究院（Dutch National Institute for Public Health）今天表示，COVID-19確診病例攀升，主要是因為更具傳染性的Omicron變異株現在成為主流。

荷蘭國家公共衛生研究院表示，荷蘭今天約有1萬4623人驗出陽性，而前一週的確診人數是1萬1440人，平均感染率連6天攀升。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110104