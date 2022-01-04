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菲律賓COVID確診數飆高 民眾搶購退燒藥大缺貨

2022/1/4 22:56（1/4 23:19 更新）
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菲律賓COVID-19確診數攀升，當局禁止未接種者搭乘陸、海、空等大眾運輸工具，民眾常用的退燒止痛藥也因恐慌搶購而缺貨。圖為馬尼拉民眾進入政府辦公大樓前洗手，攝於2021年10月28日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年1月4日
菲律賓COVID-19確診數攀升，當局禁止未接種者搭乘陸、海、空等大眾運輸工具，民眾常用的退燒止痛藥也因恐慌搶購而缺貨。圖為馬尼拉民眾進入政府辦公大樓前洗手，攝於2021年10月28日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年1月4日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓COVID-19確診數持續飆高，當局下令未接種疫苗者在現行的3級警戒下，禁止搭乘陸、海、空等大眾運輸工具或進入商場，連民眾常用的退燒止痛藥也因恐慌搶購而缺貨。

菲律賓今天通報新增5434例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診、18人不治，累計確診病例達286萬1119例、5萬1604人病逝，陽性率從去年12月中旬的0.8%暴增到26.5%，創9月15日以來新高。

為避免疫情傳播，大馬尼拉地區17個城市和周邊的布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）、黎薩省（Rizal）警戒層級已從原本的2級提高為3級警戒（最高為5級），禁止基礎教育面對面授課、社交聚會、賭場營運和接觸性運動。

另外，馬尼拉大都會發展局（MMDA）宣布，禁止未接種疫苗者到餐廳用餐或進入商場、飯店、體育設施等公眾場所。

菲國交通部也下令，暫時禁止未接種者、18歲以下的兒童和青少年、年長者和孕婦在3級警戒下於馬尼拉都會區搭乘任何陸、海、空等大眾運輸工具。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，疫情升溫下，在大馬尼拉奎松市（Quezon）和馬利吉娜市（Marikina）多家藥局，菲國民眾常用含乙醯胺酚（Paracetamol）成分的退燒止痛藥、Biogesic、Tempra和感冒藥Bioflu、Neozep等十多種藥品都出現缺貨情形。

曼達路永市（Mandaluyong）也可看到民眾在藥局前大排長龍景象。

不過，菲國貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）回覆菲律賓新聞社（PNA）詢問表示，部分品牌退燒止痛藥可能因為製造商去年12月暫停供貨而暫時缺貨。「市面上還有其他品牌的退燒止痛藥，所以並沒有短缺。」（編輯：韋樞）1110104

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