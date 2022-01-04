英國外商投資新法上路 加強國安限制

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）在中國和美國集團提議收購英國資產而引發國家安全疑慮之際，英國今天開始實施新版「國家安全和投資法」，使得外國企業要收購英國資產變得更加困難。

英國政府發布聲明表示，新版「國家安全和投資法」（National Security and Investment Act）讓部會首長能更密切審視外國投資者的做法，包括賦予他們權力對交易提案設下條件限制，甚至予以封殺。

法新社報導，如今外國投資者或企業若打算收購一家英國企業的任何資產，而這家英國企業是屬於國防、能源或交通等可能影響國家安全的敏感產業，則必須通知英國政府。

英國新版「國家安全和投資法」2021年11月首度公布，目的為了改善實施20年的舊法已不足以應付現代威脅。

英國政府在聲明中說：「從今天開始，政府將能夠仔細審查與介入任何人採取的特定收購行為，無論是企業或投資人，只要交易有可能傷害到英國國家安全。這麼做更能反映我們今日面臨的威脅。」

新法指明17項戰略領域，包括人工智慧（AI）、核電、機器人和太空產業等。這項立法呼應英國最主要盟邦如澳洲、義大利、法國和美國等採取的類似措施。

依照新法，若英國當局收到的是不實或誤導的資訊，部會首長也有權解除收購案。

新法將溯及2020年11月12日以來所做的任何交易。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110104