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德國車市連兩年低迷 2021年銷量創統一後新低

2022/1/5 21:32
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（中央社法蘭克福5日綜合外電報導）德國今天公布的官方數據顯示，2021年德國汽車銷量跌至兩德統一後的新低。此前2020年的銷量即因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）顯著下滑。

根據德國聯邦交通管理局（KBA），歐洲最大經濟體德國2021年註冊新車共262萬輛，較疫情開始爆發的2020年少了10.1%。

德國國際汽車製造商協會（VDIK）主席齊佩爾（Reinhard Zirpel）在聲明中表示：「2021年汽車市場表現讓所有人訝異，難過的是，不是好的那一種。」

2020年德國汽車銷量承受嚴重打擊，由於疫情迫使大部分經濟活動暫停，銷量下滑19%，當時已創下1990年兩德統一後的最低點。

2021年仍可感受到防疫限制的衝擊，全球供應鏈中斷，對德國汽車業影響巨大。

齊佩爾表示，傳統與電動車的關鍵零組件半導體短缺，迫使生產程序時而中斷，意味這個產業是在「拉上手煞車的情況下運作」。

根據智庫衣佛研究所（Ifo）調查結果，汽車產業氛圍日益低迷，製造商2022年持續面臨困境，為提升產量，正逐漸把目光移向海外。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110105.

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