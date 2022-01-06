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美國最年長二戰老兵布魯克斯逝世 享嵩壽112歲

2022/1/6 09:38（1/6 10:07 更新）
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曾在第二次世界大戰服役的最年長美國老兵布魯克斯5日逝世，享嵩壽112歲。圖為布魯克斯1941年樣貌。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
曾在第二次世界大戰服役的最年長美國老兵布魯克斯5日逝世，享嵩壽112歲。圖為布魯克斯1941年樣貌。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社紐奧良5日綜合外電報導）曾在第二次世界大戰服役的最年長美國老兵布魯克斯（Lawrence Brooks）今天逝世，享嵩壽112歲，美國總統拜登稱許他為「真正的美國至善」。

位於紐奧良（New Orleans）的國家二戰博物館（National WWII Museum）宣布了布魯克斯逝世的消息，但未提到死因。

路透社報導，非裔美籍的布魯克斯31歲入伍美軍，在二戰期間服役於主要以非裔美國人為主的第91工兵營，曾駐紮澳洲、紐幾內亞和菲律賓。

國家二戰博物館表示，布魯克斯被歸為勤務人員，負責替營內的3名白人軍官打掃、烹煮，獲得了一等兵軍銜。

博物館館長華森（Stephen Watson）說：「身為國內已知最年長的在世老兵，他自豪地在二戰期間為國服務，回鄉後又替社區和教會服務。」

布魯克斯的妻子李奧娜（Leona）已於2008年11月逝世。布魯克斯尚有5個孩子、13個孫子和32個曾孫。

拜登在推特發文表示：「我去年有幸與他對話，他真的是美國至善。我會為他的家人禱告。」

美軍在二戰期間仍實施種族隔離政策。布魯克斯憶起那段時光時曾說，他覺得自己在澳洲獲得的待遇比在美國更好。

據國家二戰博物館引述，他說：「我在澳洲獲得的待遇，比自己國家的白人對待我要好很多，我想不通。」

國家二戰博物館表示，布魯克斯仍為自己效力軍中感到自豪，只是他對那段時期的回憶一言難盡；他曾說，那是有好有壞的時光。

根據美國退伍軍人事務部數據，二戰期間美國參戰軍人有1600萬，截至2021年9月，約24萬人仍在世。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110106

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