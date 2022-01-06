疫情攪局 葛萊美獎延期 日舞影展改線上舉辦

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）樂壇盛事葛萊美獎（Grammy Awards）主辦單位今天表示，由於與COVID-19「Omicron變異株有關的不確定性」，原定本月31日登場的頒獎典禮將無限期延後。

原定本月20日在猶他州公園市（Park City）展開的日舞影展（Sundance Film Festival）主辦單位在葛萊美獎延後舉行消息傳出的幾分鐘後，也宣布將所有首映和活動轉為線上舉行，並稱之為必要之舉。

路透社報導，葛萊美獎今年原定1月31日在洛杉磯市中心體育館舉行，並由哥倫比亞廣播公司（CBS）即時轉播。

美國錄音學院（Recording Academy）透過聲明表示，「在1月31日舉辦典禮實在包含太多風險」，並說「很快」會宣布重新安排的日期。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高度變異的Omicron是迄今傳染力最強的病株，截至1月1日結束的那週占全美病例約95%。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新數據，這波去年12月開始的疫情讓美國單日新增病例直逼近50萬起，新增住院人數也在攀升中，不過新增病故人數可能因疫苗普及等因素大致持平。

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法新社報導，美國錄音學院在解釋推遲典禮的決定時表示：「我們音樂界、現場觀眾和數以百計堅持不懈製作典禮的工作人員健康和安全，仍然是我們的優先考量。」

日舞影展主辦方也表示：「雖然無法在猶他州擁有親身體驗是一大損失，我們仍認為在不堪負荷的社區已苦於提供基本服務之際，為了一場7天影展將來自世界各地數以千計的藝人、觀眾、員工、志工和夥伴聚集在一起，是不安全且不可行的。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110106