印度雜誌：富士康示威 中方鼓動左翼勞工

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（中央社記者林行健新德里6日專電）鴻海集團旗下富士康（Foxconn）位於南印度的iPhone組裝廠上月爆發勞工示威，印度雜誌The Week引述「內部情報文件」報導，勞工動盪是因中方鼓動廠內左翼勞工而起，意圖影響外資對印度的投資意願。

根據The Week雜誌4日刊登於網站的報導，這份文件指稱員工示威多是意圖破壞跨國工廠在印營運的國際陰謀。

雜誌引述文件寫道：「眾所周知，中國對於這些公司很不滿，因為早前，有48%的蘋果iPhone是在中國生產…但在美中鬥爭引發關稅問題之後，蘋果增加了在印度的合約。」

這份文件說，美中貿易戰已嚴重衝擊中國供應鏈。

富士康位於清奈的iPhone組裝廠，上月發生宿舍集體食物中毒事件，進而引爆勞工示威，也因此被蘋果公司列入觀察期。

前年12月，蘋果公司代工廠、緯創（Wistron Corp.）在印度南部納拉薩普拉（Narasapura）的廠房也傳出勞工因薪資問題暴動，砸毀辦公設備和部分生產線及車輛，損失折合新台幣1.54億到1.92億元。

The Week繼續引述文件說，過去許多國際廠商如美國的福特、新美亞電子（Sanmina）和印度、美國合資的PPG Asian paints，都發生過類似事件。

報導並稱，清奈所在的坦米爾那都省（Tamil Nadu）已開始調查左翼組織煽動示威的可能性，但也要求富士康改善勞工工作環境，包括提供適當的盥洗室、充足的飲水、適當的居住空間以及加裝變流器以避免宿舍斷電等。

The Week並未說明所謂「內部文件」是來自富士康、蘋果、地方政府勞工部門或是其他來源。

另方面，一名長期在南印度生活的台商向中央社表示，因為印度勞工曠職或請假的情況普遍，因此台廠傾向於要求勞工住宿舍以利管理。但印度人的家庭觀念重，不喜歡與家人分開，因此衍生許多情緒問題，極易受到操弄。

他也指出，一些台資工廠為了讓勞工住宿舍，特意從外地招聘，但從四面八方聘來的勞工，因文化、語文甚至宗教不同，又造成了相處之間的問題，讓管理得更困難。（編輯：黃自強）1110106