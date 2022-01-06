憂沖繩等3縣疫情 日相岸田擬重啟防疫管制措施

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本沖繩、山口、廣島這3縣COVID-19疫情升溫，首相岸田文雄今天表示，將向明天召開的傳染病專家組成的防疫分科會進行諮詢後，再決定是否適用「防止蔓延等重點措施」。

廣島縣、山口縣、沖繩縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，岸田今天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，今天接獲廣島縣、山口縣、沖繩縣知事提出適用「防止蔓延等重點措施」的請求，於是與相關大臣進行研議。政府基於儘速因應3縣疫情擴大的觀點，將在諮詢防疫分科會後做出結論。

明天召開的防疫分科會若同意3縣適用防止蔓延等重點措施的話，岸田將向國會報告，然後政府對策本部正式做出決定。如果決定的話，將是岸田內閣去年10月上台以來首度適用防疫管制措施。

岸田表示，鑑於變種病毒株Omicron傳播的速度快，將加強2項重點措施。1.知事可判斷決定餐飲業停止供應酒類商品。2.上述3縣依擬定的計畫，公布醫療體制準備情形的自我檢查，以確保醫療體制。

有關3縣適用防止蔓延等重點措施的期間，岸田考慮是為期一個月，此事將向防疫分科會諮詢。

岸田表示，將派遣一個能與首相官邸、各省（部）直接聯絡的小組常駐沖繩縣廳（相當於沖繩縣府）。

針對日本多處駐日美軍基地相關人士陸續傳出確診一事，岸田說，已要求美方要實施限制人員出外，徹底做好防疫措施。

他還說，已下令外務大臣林芳正，要藉日美外交國防「2加2會談」的機會，強烈要求美方早日採行嚴格的防疫措施。

日美預定明天舉行外交國防2加2會談，採視訊會議方式進行。（編輯：黃自強）1110106