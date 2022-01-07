布林肯：對抗新防禦威脅 將與日本簽署研發協議

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（中央社華盛頓/東京6日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國與日本將簽署一份新的研發協議，讓兩國更容易在對抗新防禦威脅上合作，包括極音速和太空能力。

路透社報導，美國和日本的外交及國防部長今天召開視訊會談，討論加強雙方安全關係；在台灣議題與北韓持續的飛彈威脅推升緊繃局勢一事上，這場會談聚焦日本所扮演的角色。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這場會談有助為美日安全聯盟的未來制定一套框架，包括不斷發展的任務，以「反映日本能力成長，能為區域和平穩定做出貢獻」。

布林肯提到來自俄羅斯、中國和北韓的威脅增加，表示持續加強並將存在已久的美日聯盟現代化「更加關鍵，也比以往任何時候都來得重要」。

布林肯在會談開場時表示：「我們將展開一份新的研究與發展協議，將讓我們的科學家、工程師和程式管理者更容易針對新出現的防禦相關問題合作，包含對抗極音速（hypersonic）威脅到增進太空能力。」

北韓官媒稍早報導，北韓本週發射一枚「極音速飛彈」，且成功命中目標。

布林肯表示，美日兩國也會簽署一份新的5年合約，內容涉及美軍持續在日本駐紮，將投入更多資源以深化軍事準備及互操作性。

日本同意美方從今年4月起在5年內支付93億美元（約新台幣2596億元），以分擔駐日美軍的維運費用。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110107