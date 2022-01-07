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日本全境日增逾6000例 沖繩等3縣實施重點措施

2022/1/7 17:59
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境今天新增逾6000例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是繼2021年9月15日以來，時隔約3個半月單日新增再逾6000例。

面對疫情延燒，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣3地實施防疫強度較「緊急事態宣言」弱的「防止蔓延等重點措施」。

NHK報導，東京都今天新增922例確診病例，約為上週五的12倍之多，也是繼2021年9月15日以來，單日新增再逾900例。東京都今天重症患者數跟6日同為3人。

同屬首都圈的神奈川縣今天新增251例確診病例，是上週五的逾13倍，也是2021年9月24日以來單日新增再逾200例；首都圈成員千葉縣今天新增171例確診病例，較上週五增加153例。

廣島縣今天新增429例確診病例，超過2021年8月21日創下的381例單日紀錄，再創疫情爆發以來單日新高；山口縣今天新增180例確診病例。

沖繩縣今天新增1414例確診病例，連續兩天創疫情爆發以來單日新高紀錄；駐沖繩美軍基地相關人士今天新增254例，同創單日歷史新高。

大阪府今天新增676例確診病例，連續兩天逾500例，至今累計病例數20萬5545例；京都府今天新增160例，是繼2021年9月16日以來，單日新增再逾150例。

愛知縣今天新增199例確診病例；位於九州地方南端的鹿兒島縣今天新增110例確診病例。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110107

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