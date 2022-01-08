更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

全球失智人口2050年將暴增近3倍 逾1.5億人
國際

全球失智人口2050年將暴增近3倍 逾1.5億人

力抗歧視打破種族藩籬 奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世
娛樂

力抗歧視打破種族藩籬 奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法專家稱疫情10天後達高峰 反疫苗議員染疫身故

2022/1/8 22:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎7日綜合外電報導）法國今天通報超過32.8萬人確診，專家預測，這波疫情將於10天後達到高峰。該國國會議長也宣布，抱持疫苗懷疑論、反對政府實施防疫管制的極右派議員艾佛哈因染疫病故。

法國今天通報，過去24小時新增32萬8214人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），較前1天增加約7萬例，但仍略少於5日創下的33萬2252例紀錄。

路透社報導，法國政府最高疫苗顧問費雪（Alain Fischer）預測，目前席捲法國的這波COVID-19疫情可能在約10天後達到高峰。

費雪告訴LCI電視新聞台：「我認為我們即將迎來這波疫情的高峰，此次高峰主要可能在1月中來臨，也就是大約10天後。」

艾佛哈（Jose Evrard）染疫身故的消息曝光後，國民議會議長費宏（Richard Ferrand）在推特發文稱，「我誠摯地向艾佛哈的妻子、兒女、家屬，以及他的同事與合作夥伴致上哀悼之意。」

目前尚不清楚享壽76歲的艾佛哈是否接種過COVID-19疫苗。他曾透過社群媒體表態，公開支持反對政府防疫限制與衛生規定的示威抗議。

艾佛哈是法國北部加萊省（Pas-de-Calais）選出的國會議員，也是極右翼政黨「法國站起來」（Debout la France）的3名議員之一。該黨創黨人杜邦艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）是法國最知名的反疫苗人物之一。

去年10月，艾佛哈還聯合簽署1項議會提案，要求成立調查委員會，以了解COVID-19疫苗的潛在副作用。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110108

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族