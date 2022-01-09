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規模5.9地震襲巴布亞紐幾內亞 深度僅19公里

2022/1/9 11:11（1/9 11:23 更新）
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巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區9日發生規模5.9地震，震源深度19公里。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區9日發生規模5.9地震，震源深度19公里。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
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（中央社巴布亞紐幾內亞首都莫士比港9日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，巴布亞紐幾內亞的新不列顛（New Britain）地區今天發生規模5.9地震，震源深度19公里。

美國地質調查所說，地震發生在格林威治時間02時05分，震央位於新不列顛島南部外海約200公里處的索羅門海（Solomon Sea），目前尚未傳出災損或發布海嘯警報。

巴布亞紐幾內亞坐落在所謂的太平洋「火環帶」（Pacific Ring of Fire），由於構造板塊之間摩擦擠壓，經常發生地震。

2020年7月，巴布亞紐幾內亞首都莫士比港發生規模6.9地震，但未傳出重大災情。

2018年2月，規模7.5地震襲擊巴布亞紐幾內亞崎嶇的高地地區，引發山崩掩埋房舍，造成至少125人喪命。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110109

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