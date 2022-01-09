更多編輯台推薦新聞：
一週大事／哈薩克動亂、全球確診破3億、桃機群聚延燒…
生活

一週大事／哈薩克動亂、全球確診破3億、桃機群聚延燒…

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林昶佐現身：罷免案未過關 中正萬華守住了
首頁 / 國際

日本3縣重點措施上路 沖繩衝年輕人疫苗接種率

2022/1/9 12:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本為因應來勢洶洶的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，今起在3縣實施「防止蔓延等重點措施」；沖繩市政府一連3天開放疫苗隨到隨打，盼衝高年輕族群接種率。

日本經濟新聞報導，日本政府從今天開始到31日止，在沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」，強化針對Omicron變異株的防疫對策，3縣知事要求餐飲店提前打烊或停止供酒。

日本近日受到Omicron變異株侵襲，單日新增確診病例持續增加，8日全境單日新增8480例，是繼2021年9月11日以來，時隔約4個月再逾8000例。

其中，沖繩縣8日新增1759例確診病例，連續3天創單日新高紀錄；廣島縣8日也以547例創單日新高。

「防止蔓延等重點措施」防疫強度次於「緊急事態宣言」，這次實施是繼日本政府2021年9月30日全面解禁以來，也是首相岸田文雄上任後首度實施。

沖繩縣政府要求轄內所有地區獲認證可提供酒類的餐飲店，可供酒到晚間8時，最晚到晚間9時須打烊；未獲認證的餐飲店全面停止供酒，最晚只能營業到晚間8時。

山口縣及廣島縣政府對轄內部分地區，不問有無獲認證，所有餐飲店都不能提供酒類，一律提前到晚間8時打烊。

另外，讀賣新聞報導，面對沖繩縣疫情快速升溫，為了讓占染疫者大半的年輕人接種疫苗，沖繩市政府配合為參加成人式（成年儀式）返鄉的年輕人，從7日到9日晚間實施疫苗隨到隨打。

8日晚間來接種疫苗的24歲女性上班族說，從2021年9月後雖然想接種疫苗，但一直無法預約到，加上要準備資格考試所以就沒打；從同事口中得知有不用預約也能施打的夜間接種後，就在下班後來接種疫苗。

這名女性說，最近確診人數增加讓人很擔心，也為終於能接種到疫苗鬆了一口氣。

根據日本政府統計，沖繩縣是日本全境完成兩劑疫苗接種比率最低的地區，僅63.8%，特別是年輕族群的接種率一直不高。

沖繩市政府官員表示，這幾天不少年輕人來接種疫苗，接下來也會打造易於接種的環境。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110109

延伸閱讀
沖繩增1759例COVID-19連3天創新高 東京增1224例日本疫情多點爆發單日增逾2000例 沖繩5天累計確診破千沖繩疫情進入第6波 東京大阪單日確診創近3月新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族