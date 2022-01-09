日本3縣重點措施上路 沖繩衝年輕人疫苗接種率

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本為因應來勢洶洶的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，今起在3縣實施「防止蔓延等重點措施」；沖繩市政府一連3天開放疫苗隨到隨打，盼衝高年輕族群接種率。

日本經濟新聞報導，日本政府從今天開始到31日止，在沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」，強化針對Omicron變異株的防疫對策，3縣知事要求餐飲店提前打烊或停止供酒。

日本近日受到Omicron變異株侵襲，單日新增確診病例持續增加，8日全境單日新增8480例，是繼2021年9月11日以來，時隔約4個月再逾8000例。

其中，沖繩縣8日新增1759例確診病例，連續3天創單日新高紀錄；廣島縣8日也以547例創單日新高。

「防止蔓延等重點措施」防疫強度次於「緊急事態宣言」，這次實施是繼日本政府2021年9月30日全面解禁以來，也是首相岸田文雄上任後首度實施。

沖繩縣政府要求轄內所有地區獲認證可提供酒類的餐飲店，可供酒到晚間8時，最晚到晚間9時須打烊；未獲認證的餐飲店全面停止供酒，最晚只能營業到晚間8時。

山口縣及廣島縣政府對轄內部分地區，不問有無獲認證，所有餐飲店都不能提供酒類，一律提前到晚間8時打烊。

另外，讀賣新聞報導，面對沖繩縣疫情快速升溫，為了讓占染疫者大半的年輕人接種疫苗，沖繩市政府配合為參加成人式（成年儀式）返鄉的年輕人，從7日到9日晚間實施疫苗隨到隨打。

8日晚間來接種疫苗的24歲女性上班族說，從2021年9月後雖然想接種疫苗，但一直無法預約到，加上要準備資格考試所以就沒打；從同事口中得知有不用預約也能施打的夜間接種後，就在下班後來接種疫苗。

這名女性說，最近確診人數增加讓人很擔心，也為終於能接種到疫苗鬆了一口氣。

根據日本政府統計，沖繩縣是日本全境完成兩劑疫苗接種比率最低的地區，僅63.8%，特別是年輕族群的接種率一直不高。

沖繩市政府官員表示，這幾天不少年輕人來接種疫苗，接下來也會打造易於接種的環境。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110109