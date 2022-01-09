Omicron疫情肆虐 德州民眾搶購快篩試劑

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（中央社休士頓9日綜合外電報導）美國德州正全力應對疫情爆發以來規模最大的感染浪潮，許多德州人為進行COVID-19病毒篩檢，將藥局販售的居家快篩試劑搶購一空，檢測中心也是大排長龍。

面對顧客詢問是否有販售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家快篩試劑時，德州經濟首都休士頓附近的連鎖藥妝店華爾格林（Walgreens）店員回答，「今天早上就賣光了，您可以6天後再回來看看」。

在另家連鎖藥妝店CVS和其他地方，快篩試劑也是一劑難求。

Omicron變異株肆虐下，病毒篩檢需求大幅飆升，民眾有時必須在大型檢測中心等待數小時之久。

據美國廣播公司電視網（ABC Television）報導，6日在德州西部邊境大城艾爾帕索（El Paso）的超大型檢驗中心進行COVID-19病毒篩檢，必須等待3至5小時。

德州7日通報近5萬4000例確診病例，遠高於去年1月和9月約2萬例的單日高峰。

在應對大流行疫情方面，篩檢量能不足一直是拜登政府最受人詬病的問題之一，政府最近也在加倍努力解決這項問題。

去年12月底，拜登宣布向美國人發送5億劑居家快篩試劑；白宮7日也宣布採取重要措施，以與Goldbelt Security公司簽署價值5160萬美元的首份合約。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110109