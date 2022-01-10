曼德拉出生地遊客中心 遭閃電擊中付之一炬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約翰尼斯堡9日綜合外電報導） 反種族隔離的代表性人物、南非已故前總統曼德拉的親人今天表示，一場閃電引發的火災，摧毀了曼德拉出生的村莊一處遊客中心。

仍在建設中的姆維索遊客中心（Mvezo Welcome Centre），將作為遊客聯絡的起點，設有詢問處、商店、餐廳。

曼德拉（Nelson Mandela）的長孫曼拉．曼德拉（Mandla Mandela）發出的聲明中提到，姆維索遊客中心昨天「遭閃電擊中，該中心的茅草屋頂起火，導致中心被完全摧毀。」

從社群媒體上的照片可以看出，姆維索遊客中心的茅草屋頂被大火吞噬。

曼拉．曼德拉說：「這完全是天災，並非遭人縱火或其他原因釀禍。」曼拉．曼德拉是南非國會議員，也是曼德拉出生地姆維索的部落首領。

姆維索位於東開普省（Eastern Cape），當地昨天有5人在豪雨造成的水災中溺斃。

曼德拉在1994年5月成為南非首位民選總統，執政直到1999年6月。

他於2013年過世，享耆壽95歲。

由南非彩券發行單位出資興建的姆維索遊客中心，正處於「建設後期」階段。

這場大火發生的幾天前，原本有一場拍賣要進行，拍賣標的是曾關押曼德拉牢舍的鑰匙，但拍賣在南非政府的要求下喊停。

拍賣所得原本是要用來建設20公里外的庫努村（Qunu）曼德拉紀念公園（Mandela Memorial Garden），庫努村是曼德拉的長眠之處。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110110