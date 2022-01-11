沖繩疫情急速擴大 防衛省派看護官等10人馳援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）日本沖繩縣政府面對轄內COVID-19疫情急速擴大，今天向防衛省求援。防衛省表示，將派遣具護理師資格的「看護官」等10人，分別前往當地兩處縣立醫院進行醫療支援。

日本共同社報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天上午向防衛省提出請求，防衛省派遣時間從今天起到17日止，預計為期一週。

防衛省表示，將派遣看護官等10人到名護市的北部醫院及宇流麻市的中部醫院；協助項目包括患者健康管理、醫療支援及輔助業務等。

這10人包括3名看護官及7名「準護理師」，都已接種完3劑疫苗，今天下午前往現場察看狀況後，預計12日起正式展開支援。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣截至10日止的一週內，累計新增7314例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，疫情以較前一週增加逾19倍的速度急速擴散。

同樣截至10日止，沖繩縣內已有483位醫療從業人員因為染疫或被匡列為密切接觸者無法工作，相繼出現醫療機構不得不針對看診項目做出限制的情況。

防衛大臣岸信夫今天在內閣會議後記者會上說，未來也將跟地方政府或相關部會緊密合作，努力防止疫情擴大。

「琉球新報」報導，沖繩縣政府表示，轄內染疫療養中的患者人數到10日止已多達7514人，是疫情爆發以來首度超過7000人。

另外，截至10日止在自家療養的患者數也有3640人，較9日的2545人增加1095人，創歷史新高紀錄；由於疫情急速升溫造成住宿療養設施已近客滿，未來自家療養人數恐持續增加。

沖繩縣內在自家療養的患者連續兩天日增逾千人，是一週前的約66倍；甚至有民眾為了怕傳染給同住家人，選擇待在車上療養。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110111