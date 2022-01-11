日本神奈川出借7千台血氧機收不回 縣府籲快還

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本神奈川縣政府日前將血氧機出借給在家療養的COVID-19確診者自行監測血氧濃度，卻有約7000台逾期未還，縣府擔憂一旦疫情更加擴大恐會不夠用，呼籲民眾務必歸還血氧機。

日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣政府為防止在家療養的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者演變為重症，備有9萬台血氧機，若有確診者在家療養，每家可借一台自行監測血氧，一旦發現血氧值異常可盡速尋求協助。

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不過神奈川縣政府出借的血氧機中，至今有約7000台逾期未歸還。縣府透過電子郵件、電話等催促歸還，卻常得到「壞掉了」、「不見了」的回應，甚至還有人聯絡不上。

根據神奈川縣政府模擬疫情發展得知，一旦發生Omicron變異株引發的疫情擴散，到本月底縣內單日新增確診病例有可能逾萬例，今後恐面臨血氧機不足的情況，縣府呼籲民眾結束療養後務必歸還血氧機。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1110111