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印度考慮放寬部分外國投資限制 引入中國資金

2022/1/11 18:30
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（中央社新德里11日綜合外電報導）外媒今天引述熟悉內情的消息人士說法報導，印度正考慮放鬆部分外國直接投資限制，讓部分中國資金進入印度。印度此前這些主要針對中國的投資限制，造成資金流入瓶頸。

據印度現行法規，來自共享陸地邊界國家的實體投資一律須經政府核准，不適用所謂「自動核備制」（Automatic Route）之投資許可，須通過繁瑣耗時的審查程序。

路透社引述彭博報導，總理莫迪（Narendra Modi）政府正考慮針對部分公司的投資申請提供豁免，這些公司的外資占比少於10%。

報導指出，由於目前有總價值達60億美元的多項投資案因繁瑣手續卡關，因此印度政府考慮提供豁免，最快下月初即可實施。

2020年中，印度和中國士兵在兩國邊境的拉達克地區（Ladakh）發生致命衝突，此後兩國政治緊張情勢明顯升級。

此後，印度一直試圖限制中國在敏感公司和產業的投資，禁用大量中國手機應用程式（app），並針對中國進口商品進行額外審查。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110111

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