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印尼疫情有回溫跡象 12日起施打追加劑

2022/1/11 22:00
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（中央社記者石秀娟雅加達11日專電）COVID-19變異病毒株Omicron肆虐全球，印尼疫情近幾個月出現緩和後，近日也有升溫跡象。印尼民眾12日起將可免費接種追加劑，完整接種2劑超過半年、染疫風險高的民眾優先。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天指出，追加劑將先為年長及風險較高的族群施打，政府以民眾的安全為最優先，將提供免費接種服務。

印尼食品藥物管理局（BPOM）決定追加劑使用中國科興（Sinovac）、輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國製藥廠莫德納（Moderna）及中國智飛生物的Zifivax等5種疫苗。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）今天指出，追加劑的接種對象是18歲以上、接種2劑基礎劑疫苗已滿6個月的民眾。

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布迪指出，基礎劑使用科興疫苗的民眾，追加劑將施打半劑的輝瑞/復必泰疫苗或半劑的阿斯特捷利康疫苗；基礎劑使用阿斯特捷利康疫苗的民眾，追加劑將施打半劑的莫德納疫苗。研究顯示，追加劑使用半劑的效果與全劑相當，副作用也較輕。

印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情去年7月中旬出現高峰，之後持續穩定下降，去年12月的7日平均單日確診約200例，1月6日單日則出現533例新增確診，創下2個月來的新高，今天單日新增確診再增加至802例。印尼至昨天有414例Omicron個案。（編輯：陳惠珍）1110111

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