北韓稱試射極音速飛彈 日本透過北京大使館抗議

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（中央社東京12日綜合外電報導）北韓昨天上午發射彈道飛彈，北韓官媒稱試射「極音速飛彈」成功。日本防衛大臣岸信夫今天分析，飛彈最高速度達音速10倍、飛行距離逾700公里，已透過駐北京大使館向北韓抗議。

北韓分別在5日與11日發射彈道飛彈，官媒北韓中央通信社（KCNA）稱，不到1週內2度試射「極音速飛彈」成功。

日本放送協會（NHK）報導，岸信夫今天表示，北韓昨天發射的飛行物體為一枚彈道飛彈，最大高度約50公里，較一般的飛彈低；最高速度達音速10倍（10馬赫）。

岸信夫說，若是一般的彈道飛彈，推定飛行距離約不到700公里，但昨天的飛彈以不規則軌道飛行，飛行距離有可能超過700公里，推定落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

岸信夫表示，北韓發射彈道飛彈違反聯合國安理會決議，對此感到非常遺憾；日本已透過駐北京大使館的管道，向北韓表達抗議。

對於北韓宣稱試射「極音速飛彈」成功，岸信夫說，國際上對於「極音速飛彈」目前尚無定義，但北韓的核武與飛彈相關技術有顯著發展，為了國家與區域的安全保障，對此不容忽視。

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內閣官房長官松野博一上午在記者會上表示，北韓藉由試射飛彈，企圖強化令人難以掌握徵兆的匿蹤性與即時性、突襲攻擊能力，以及多種飛彈發射型態等，對日本國家安全是重大且急迫的威脅，政府將討論包括「攻擊敵方基地能力」等在內的各種選項，從根本強化防衛能力。

對於為因應難以迎擊的極音速武器，研發以電磁力高速發射砲彈的「電磁砲」，松野說，實現「電磁砲」尚須克服縮小電源等課題，為加速強化防衛能力，將致力於盡速將電磁砲實用化。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110112