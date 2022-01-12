全球逾80個事實查核團體籲YouTube打擊假訊息

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）全球超過80個事實查核團體今天呼籲網路影音平台YouTube，應更積極打擊虛假和錯誤訊息，協助揭穿不實陳述。

法新社報導，從「政治真相」（PolitiFact）、美國「華盛頓郵報」（Washington Post），到位於肯亞的「非洲查核」（Africa Check）等遍及全球、超過80個事實查核團體今天表示：「每天，我們看到YouTube是全球網路虛假和錯誤訊息的主要管道之一。」

在給YouTube執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）的公開信中說，包含虛假訊息的影音已「不再被YouTube政策揪出，特別是在非英語系國家」。

信中並說：「我們呼籲你對假訊息和錯誤訊息採取有效行動…並與世界上獨立、無黨派的事實核查組織一起努力…作為事實查核人員的經驗與學術證據告訴我們，讓經查核的資訊事實浮現，比刪除假訊息更有效。」

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與此同時，YouTube發言人赫南德茲（Elena Hernandez）出言捍衛，表示事實查核是個「重要工具」，但「只是解決散布假訊息的更廣泛拼圖中的一小部分」。

她說：「多年來，我們在所有國家和地區的政策與產品上投入巨資…讓民眾與具權威性的內容有所連結，同時減少錯誤訊息傳播，並刪除違規影片。」她強調YouTube已取得「重要進展」。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1110112