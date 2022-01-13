反聖嬰年 巴西暴雨近期可能重複發生

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西國家氣象研究所預測，最近幾天襲擊米納斯吉拉斯州的暴雨應開始減弱。但由於反聖嬰現象（La Niña），短時間集中在某個地區大量降雨情況可能在今年夏天重複發生。

南半球的巴西目前時序是夏天，據米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）民防廳表示，這些極端天氣是受到南大西洋幅合帶（SACZ）的影響，停滯的雲層至少連續4天在同一地區造成大量降雨。

南大西洋幅合帶主要發生在春季和夏季，影響巴西大部分地區，穿越北部、中西部和東南部地區。

國家氣象研究所（Inmet）氣象學家費南德茲（Anete Fernandes）說，兩個因素促成了米納斯吉拉斯的降雨：一是大氣阻塞，沒有讓集中在該州中部地區的大量水分消散，讓降雨移動；二是來自南方的低氣壓也導致降雨集中。

根據研究所資料，從8日到11日，僅僅州首府好景市（Belo Horizonte）的降雨量就達241.7毫米；一月份歷史平均值為329毫米。

米納斯吉拉斯州西部的狄維諾波利斯市（Divinópolis）在過去48小時就降下258.8毫米的雨量，而該市一月份的歷史平均值為300毫米。

過去幾天的強降雨在採礦城鎮引發一系列洪水。據米納斯吉拉斯州民防廳表示，有145個城市處於緊急狀態，發生洪水和土石流，其中Ervália、São Gonçalo do Rio Abaixo、Dores de Guanhães、Caratinga和Brumadinho五個城市至少10人因暴雨洪災死亡。

巴西新聞網站g1報導，好景市都會地區的哈波索斯市（Raposos）的老媽子河（Rio das Velhas）河水氾濫，淹沒約1000棟房屋，使9000人無家可歸。

同樣位於大好景地區的聖塔路琪亞市（Santa Luzia），7000人因洪水流離失所。

距好景市約80公里的巴拉德米納斯市（Pará de Minas）市政廳擔心桑坦尼斯公司（Santanense）擁有的一座水壩可能因下雨而破裂，已將該地區的居民撤離到安全地方。

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費南德茲指出，由於南大西洋幅合帶消散，未來幾天米納斯吉拉斯州的降雨強度應該會減弱，但這類不久前也襲擊巴伊亞州（Bahia）的暴雨，可能在其他州重複發生，主要是東南部、中西部和南部地區。

費南德茲解釋說，巴伊亞和米納斯吉拉斯發生的是相似的天氣現象，起源相同，依賴中西部、東南部和東北部部分地區之間的水分流動，但也可能位於稍微偏南一點的位置；因為是反聖嬰年，暴雨沒有固定發生的位置，但它可能再次發生。（編輯：馮昭）1110113