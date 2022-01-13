微軟挖角蘋果工程師 加速研發自家伺服器晶片

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）彭博今天引述知情人士說法報導，微軟（Microsoft Corp.）已挖走蘋果公司（Apple Inc.）一位重要的工程師，來為微軟伺服器設計晶片。

彭博報導，微軟挖角的對象，是在蘋果任職兩年的資深晶片設計師菲利波（Mike Filippo）。

消息人士告訴路透社，微軟正為驅動雲端運算服務的伺服器與Surface個人電腦研發自家處理器。

微軟目前高度依賴英特爾（Intel）與超微公司（Advanced Micro Devices Inc.）提供Azure雲端運算服務與Surface個人電腦的晶片。

彭博並報導，挖角菲利波之舉顯示微軟正在加速研發自家晶片，以用於驅動Azure雲端運算服務的伺服器。

根據菲利波的LinkedIn檔案，他的第一份工作是1996年在超微公司擔任中央處理器（CPU）架構師，後來也曾任職於英特爾與英國安謀國際科技公司（ARM Holdings Plc），接著才為蘋果效力。（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）1110113