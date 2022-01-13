更多編輯台推薦新聞：
法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
聯邦銀行群聚案估採檢1萬人 桃園衛生局徹查社區足跡
首頁 / 國際

微軟挖角蘋果工程師 加速研發自家伺服器晶片

2022/1/13 16:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山12日綜合外電報導）彭博今天引述知情人士說法報導，微軟（Microsoft Corp.）已挖走蘋果公司（Apple Inc.）一位重要的工程師，來為微軟伺服器設計晶片。

彭博報導，微軟挖角的對象，是在蘋果任職兩年的資深晶片設計師菲利波（Mike Filippo）。

消息人士告訴路透社，微軟正為驅動雲端運算服務的伺服器與Surface個人電腦研發自家處理器。

微軟目前高度依賴英特爾（Intel）與超微公司（Advanced Micro Devices Inc.）提供Azure雲端運算服務與Surface個人電腦的晶片。

彭博並報導，挖角菲利波之舉顯示微軟正在加速研發自家晶片，以用於驅動Azure雲端運算服務的伺服器。

根據菲利波的LinkedIn檔案，他的第一份工作是1996年在超微公司擔任中央處理器（CPU）架構師，後來也曾任職於英特爾與英國安謀國際科技公司（ARM Holdings Plc），接著才為蘋果效力。（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族