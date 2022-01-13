印度英國洽簽自貿協定 盼助雙邊貿易額翻倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里13日專電）印度與英國今天宣布開啟自由貿易協定（FTA）談判，希望透過FTA讓兩國貿易額能在2030年達成翻倍的目標。

印度商業與工業部（Ministry of Commerce and Industry）今天發布新聞稿指出，印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）與英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）今天在新德里開啟協商程序。

商工部說，自貿協定將有助達成雙邊貿易額在2030年倍增的目標，這個目標是印度總理莫迪（Narendra Modi）和英國首相強生（Boris Johnson）去年5月在一場視訊通話中制定。

新聞稿引述戈雅說，自貿協定將增加印度的皮貨、紡織品、珠寶、加工農產品和海產的出口，為科技、護理、教育、照護和視聽等產業的人力提供更多機會。

戈雅相信，自貿協定可為兩國貿易提供確定性、可預測性和透明度，創造更自由、便利和具競爭性的服務體制，並整合兩國價值鏈、強化供應鏈。

他補充，雙方同時將提出過渡協定，讓兩國商界在自貿協定談判完成之前，提早獲益，特別是中小及微型企業。

另方面，印度時報（The Times of India）引述消息人士報導，兩國工作小組的實際協商下週就會開始，使得英國成為歷年來印度宣布開啟自貿協定談判後，最快正式開談的國家。

報導說，印度的投資為英國創造9萬5000個工作機會，自貿協定一旦簽署，預料會有更多印度資金注入英國；此外，英國商品也將以更低廉的價格進入印度市場，以威士忌和汽車為例，目前在印度分別被課徵150%和125%的關稅。

印度官方數據顯示，印度與英國於2018-2019年、2019-2020年和2020-2021年的雙邊貿易額依序為169億美元、155億美元和131億美元，均由印度享有順差。

英國在脫歐後積極與其他國家洽簽貿易協議，今年的談判對象有加拿大、墨西哥和波斯灣合作理事會（GCC）會員國。此外，英國也正爭取在今年內加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

印度則於2019年退出「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），與英國簽署自由貿易協定有助分散出口，並與其他國家重建經貿關係。（編輯：陳惠珍）1110113