川普讚法院擋疫苗強制令 同黨議員：拜登不是王

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦最高法院今天擋下總統拜登政府強制大型企業員工接種COVID-19疫苗或接受篩檢的命令，拜登對此表示失望，前總統川普和部分共和黨同志則表示樂見。

法新社報導，川普在聲明中說：「聯邦最高法院說話了，證實我們都知道的事：拜登的災難性強制令屬違憲。我們以聯邦最高法院沒有退縮為榮。再無強制令！」

共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）表示，聯邦最高法院的裁決結果「傳遞明確訊息：拜登不是國王，他嚴重逾越聯邦權限的行為不會被容忍。」

史考特還說：「我感染過COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也打了疫苗，但我『絕對』不會支持一道欺負勤勉的美國人民且扼殺就業的疫苗強制令。」

同黨參議員布勞恩（Mike Braun）今天告訴「財經內幕」（Business Insider），他聽到法院裁決結果時高興得「又蹦又跳」。

拜登去年9月宣布100人以上企業的員工須接種COVID-19疫苗或是每週接受篩檢。聯邦最高法院6名保守派大法官今天擋下這項命令，3名自由派大法官則持不同意見。

不過，聯邦最高法院仍允許政府強制領取聯邦資金之機構的醫護人員接種疫苗。

拜登對於聯邦最高法院擋下大企業疫苗強制令感到失望，但樂見大法官要求醫護人員打疫苗。同屬民主黨的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，聯邦最高法院的裁決結果「令人擔憂」，並抨擊共和黨持續「攻擊救命的疫苗」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110114