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越南逐步走出疫情陰霾 可口可樂砸37億蓋新廠

2022/1/17 21:16
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（中央社記者陳家倫河內17日專電）越南隆安省（Long An）官方今天宣布，可口可樂將在當地投資超過1億3600萬美元（新台幣約37.4億元）新建一座飲料廠。報告顯示，越南的飲料市場規模每年成長7%，吸引行業龍頭插旗。

越南「青年報」（Tuoi Tre）報導，隆安省經濟區管理委員會主任阮成清（Nguyen Thanh Thanh）今天表示，可口可樂公司14日向隆安省提出投資案，隆安省當天隨即發給投資執照。

這項投資案位於隆安省富安盛（Phu An Thanh）工業區。

報導表示，儘管2021年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，隆安省的工業區仍吸引超過4.9億美元的外國直接投資（FDI），較2020年增加2600萬美元。

諮詢機構VietnamCredit在2020年發布報告指出，越南的飲料市場由可口可樂與百事可樂公司主導，約有64%的市占率，接著才是越南本土的新協發飲料集團（Tan Hiep Phat Beverage Group）等，這些公司的營收都飛速成長。

根據越南投資評論報（Vietnam Investment Review）報導，在2019年越南尚未爆發COVID-19疫情時，可口可樂當年度的營收達4.04億美元。

越南啤酒酒精飲料協會（Vietnam Beer-Alcohol-Beverage Association, VBA）發布數據顯示，越南的飲料市場規模預計每年將維持7%的成長，與法國或日本的2%相較大有可為。（編輯：韋樞）1110117

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