比利時4歲男童疑遭保母綁架 遺體於荷蘭尋獲

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（中央社海牙17日綜合外電報導）荷蘭警方宣布，上週失蹤的4歲比利時男童，遺體在荷蘭被發現。警方已逮捕一名34歲男子，他是男童的保母，為綁架他的嫌犯。

比利時男童韋伯克莫斯（Dean Verberckmoes）因為沒有被保姆帶到祖父母家，隨後他的家人通報失蹤。

今天，荷蘭警方在該國西蘭（Zeeland）的人工島內爾蒂揚斯（Neeltje Jans）上，發現男童屍體。

荷蘭警方也宣布，他們拘留了一名34歲的比利時男子。荷蘭媒體報導，那名男子名為Dave De K，是男童的保母。

警方表示，這名男子在荷蘭城鎮梅爾凱克（Meerkerk）遭到逮捕，梅爾凱克位於男童陳屍地東北方約120公里處。

荷蘭媒體報導說，男童在被家人通報失蹤前，一直和他家庭的友人待在一起。

警方表示，犯嫌和男童最後一次被看到是12日時，地點是比利時安特衛普（Antwerp）附近城市聖尼克拉斯（Sint Niklaas）。

荷蘭官員在收到男童可能於該國的資訊後，發動大規模搜索行動。

荷蘭警方今天早上發佈「安珀警報」（Amber Alert），那是在發現兒童綁架案件後發出的通知，上面會有對兒童的描述和照片。

警方今晚發佈聲明表示，一架警用直升機參與搜救行動，調查人員發現一個「可能的犯罪現場」。那份聲明指出，大約在當地時間晚間10時，警方發現「一具失去生命跡象的兒童遺體」。

警方在推特（Twitter）短訊上證實，那是失蹤男童的遺體，並對參與搜尋的人員道謝，同時對男童家屬表達哀悼之意。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110118