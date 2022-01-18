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美國務卿將訪問基輔 重申對烏克蘭支持

2022/1/18 22:31
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國務院表示，在擔心俄羅斯恐入侵烏克蘭之際，國務卿布林肯今天將飛往烏克蘭展現支持，預定明天在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯（Antony Blinken）將「加強美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾」。

布林肯20日也會前往德國柏林，與英國、法國和德國就烏克蘭危機進行四方會談。

普萊斯在聲明中表示，跨大西洋4大強權將討論「聯手嚇阻俄羅斯進一步侵略烏克蘭，包括盟邦和夥伴國都準備好讓俄國面臨重大後果和嚴重經濟代價」。

普萊斯表示，布林肯這次出訪前，「我們與我們的歐洲盟邦與夥伴國，就有關聯手解決俄國對烏克蘭構成的重大威脅，進行廣泛外交行動。我們也共同努力鼓勵俄國基於安全與穩定利益，選擇外交與緩和情勢的途徑」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天也在莫斯科舉行會談，試圖緩和危機。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110118

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