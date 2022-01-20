拜登發言惹議 白宮澄清：俄犯烏克蘭必受嚴厲報復

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登似乎示意，俄羅斯若對烏克蘭發動小規模入侵，北約的反彈力道就會小得多，此話一出引起共和黨批評；白宮今天矢言，俄國任何進犯烏國的動作都會招致「嚴厲」報復。

法新社報導，拜登今天表示，他擔心烏俄對峙局勢可能會「輕易失控」、讓鄰國捲入其中，還說對於和俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）舉行峰會一事，他持開放態度。

拜登在白宮舉行的就職週年記者會上表示，仍「有可能」與蒲亭舉行峰會。

他說：「我擔心這件事可能會失控，非常輕易就失控，鑑於…烏克蘭的邊境，以及俄國可能或可能不會做的事。」

拜登表示：「我希望蒲亭瞭解，除非發動全面核武，否則要這樣主宰全世界是很難的。」

拜登今天說，他不認為俄羅斯總統蒲亭想要開戰，但說蒲亭創造了極難化解的局勢，烏俄地區很容易「失控」。

拜登又說：「我的推測是，他會挺進（烏克蘭）。他必須採取行動。」

他說，蒲亭可能在策畫「某些規模小得多的入侵行動」，這將面臨美國與北大西洋公約組織（NATO）較小的反擊，藉此試探美國和北約的反應。

他說：「如果這是小規模入侵，那是一回事，那麼我們必須爭論該做什麼、不要做什麼。」

白宮隨後立刻替拜登這一席話做澄清，新聞秘書莎琪（Jen Psaki）透過聲明表示：「俄羅斯軍隊只要跨越烏克蘭邊境，就是再度入侵，將招致美國和我國盟友迅速、嚴厲且團結一致的回應。」

莎琪在聲明中進一步強調，俄國「要進犯烏克蘭並非一定要採取軍事行動，俄羅斯也有很豐富的侵略方式，包括網路攻擊和準軍事戰術」。

她說，拜登「今天鄭重聲明，俄方侵略行為將招致果斷、對等且團結一致的回應」。

被直接問及拜登是否默許俄國有限度地對烏克蘭採取行動時，白宮國家安全會議（NSC）發言人霍恩（Emily Horne）說，拜登指的是對烏克蘭的非軍事干預。

不過，拜登的言論受到反對黨共和黨痛批。共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）推文寫道：「拜登的無能讓蒲亭的氣焰更加囂張，現在他竟然允許蒲亭入侵烏克蘭。」

據美聯社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在烏克蘭首都基輔參訪，拜登做出上述發言的數小時前，布林肯指控俄國打算增強已部署在烏國邊境的逾10萬大軍，還表示人數「短期內」可能倍增。

布林肯並未多做說明，不過俄國已從遠東地區派出數量不明的軍人前往盟國白俄羅斯，為下個月的大型軍事演習做準備。白俄羅斯也與烏克蘭接壤。

布林肯展開旋風式外交訪問，明天將前往柏林與歐洲重要盟國舉行會談，以阻止俄羅斯挺進烏克蘭。

布林肯21日將與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行關鍵會談，他將尋求與法國、德國和英國外交官員統一陣線。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110120