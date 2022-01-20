ISNA報導：中俄伊朗21日舉行海上聯合軍演

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（中央社杜拜20日綜合外電報導）半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）今天報導，伊朗武裝部隊公共關係官員塔吉歐丁（Mostafa Tajoldin）表示，中國、俄羅斯和伊朗將在21日舉行聯合海軍演習。

路透社報導，塔吉歐丁補充說：「名為『2022海上安全帶』（2022 Marine Security Belt）的聯合軍演，將在印度洋北部舉行，這也是3國的第3次聯合海軍演習。」

塔吉歐丁表示，中國、俄羅斯和伊朗自2019年開始聯合海軍演習，未來將持續進行。

他告訴ISNA：「演習目的是強化區域安全及基礎，並擴大3國多邊合作，共同支持世界和平、海上安全，並創建一個具有共同未來的海上共同體。」

來自伊朗武裝部隊和革命衛隊（Revolutionary Guards）的海軍都將參加演習，演習內容包括各種戰術演習，像是營救燃燒的船隻。

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伊朗強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）自去年6月上任以來一直奉行「東望」（look east）政策，以深化與中國和俄羅斯的關係。伊朗去年9月獲准加入上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation），這是一個以中國和俄羅斯為首的中亞安全機構。

伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）上週訪問中國，伊朗總統20日在莫斯科與俄羅斯領導人會晤。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110120