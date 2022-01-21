更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯合國通過決議案 籲反制否認納粹大屠殺行為

2022/1/21 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）聯合國大會今天通過一項不具約束力的決議案，呼籲所有會員國反制否認納粹大屠殺（Holocaust）與反猶太主義的言行，尤其是在社群媒體上。

法新社報導，這項決議案是由數十個聯合國會員國共同發起，在德國協助之下，以色列草擬了文本。然而，伊朗對這項決議案表示反對，稱德黑蘭當局與決議案文本沒有關係。

根據文本，這項決議案「毫無保留反對與譴責任何全部或部分否認大屠殺是歷史事件的言行」。

在1939年至1945年的納粹大屠殺期間，約有600萬名歐洲猶太人遭納粹與他們的支持者屠殺。

這份文本「讚揚」相關國家保留了大屠殺期間的前納粹死亡營、集中營、強迫勞動營、處決處與監獄。

這項決議案也敦促聯合國會員國制訂教育方案，「協助防止納粹大屠殺重演」，並呼籲各國與社群媒體公司「採取積極措施，對抗反猶太主義與否認或扭曲納粹大屠殺的言行」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）在聲明中表示，樂見這個協商數個月的「歷史性決議案」通過。

他說，決議案「首度對否認納粹大屠殺有了清楚定義，呼籲各國採取行動反制反猶太主義」，並要求臉書（Facebook）、推特（Twitter）與Instagram等社群媒體對抗平台上的「仇恨內容」。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）發表聯合聲明樂見這個決議案，稱這證明了國際社會在納粹大屠殺議題上有了「一致的看法」。

聯合國2005年通過決議案，將1月27日訂為悼念納粹大屠殺遇難者的國際紀念日。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110121

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族